İsrail Ordusu raporunda Türkiye'yi suçladı: "Hamas'ın finans ofisi Türkiye'de"

“Gazze Şeridi'ne Hamas'ın Yabancı Fon Aktarım Mekanizması” başlıklı raporda, Hamas’ın finans ofisinin Türkiye’de bulunduğu iddia edilirken, dünya genelindeki yardım fonları ile İran’dan sağlanan mali desteklerin Türkiye üzerinden Gazze’deki Hamas yöneticilerine ulaştırıldığı öne sürüldü.

Raporda, Türkiye'deki bazı vakıf ve derneklerin topladığı yardımların yanı sıra İran kaynaklı fonların da Türkiye üzerinden Gazze’ye aktarıldığı savunuluyor. İsrail Ordusu, Türkiye’de konuşlu Hamas üyelerinin, Gazze Şeridi’ndeki üst düzey yöneticilerle koordineli hareket ederek yüksek meblağlarda para transferi yaptığını iddia etti.

“Yardım malzemeleri istismar edildi” iddiası

İsrail, Hamas’ın yardım sistemini istismar ettiğini öne sürdü. Rapora göre, Gazze’ye gönderilen yardım malzemeleri, Hamas tarafından yüksek fiyatlarla sivil halka satılarak gelir elde edildi. Bu durumun, insani yardım sisteminin kötüye kullanıldığını gösterdiği savunuldu.

Gazze ablukasına gerekçe gösterildi

Raporda, Mart 2025 itibarıyla insani yardımların Gazze’ye girişinin durdurulmasının Hamas’ın gelirlerini önemli ölçüde azalttığı vurgulandı. Bu durum, İsrail’in uyguladığı Gazze ablukasına gerekçe olarak gösterildi.

İsrail ayrıca, ABD destekli “Gazze İnsani Yardım Vakfı” gibi yapılar sayesinde Hamas’ın yardımlar üzerindeki kontrolünün zayıflatıldığını ileri sürdü.