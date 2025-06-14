İran'a saldılar basına nasıl yansıdı? İsrail'e bağırmak serbest, Kürecik'e dokunmak yasak

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Türkiye’de pek çok gazete tepki manşetleriyle çıkarken, yalnızca Aydınlık gazetesi somut bir adım önerisinde bulundu. Gazete, İncirlik ve Kürecik üslerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini yazdı.

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İran'a saldılar basına nasıl yansıdı? İsrail'e bağırmak serbest, Kürecik'e dokunmak yasak
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in açıklamalarının yer aldığı haberde, “İsrail ve Amerikan saldırganlığına karşı Türkiye, İncirlik ve Kürecik üslerinin kontrolünü eline almalı” denildi.

Perinçek, İran’a yönelik saldırıların stratejik olarak Türkiye’yi de hedef aldığına dikkat çekerek, “Türkiye, İsrail’in saldırganlığına yardım edilemeyeceğini ilan etmeli” çağrısında bulundu.

Öte yandan hükümete yakın medya organlarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik açıklamaları öne çıkarıldı. Erdoğan’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “katil” ifadesini kullandığı sözleri manşetlere taşındı.

Muhalif basın ise saldırılara tepki gösterdi ancak herhangi bir somut öneride bulunmadı. Gazetelerin birçoğu “Orta Doğu’da ateş yükseliyor” başlığıyla gelişmeleri sayfalarına taşıdı.

Vatan Partisi’nden İsrail’e karşı meydan çağrısı: Doğu Perinçek herkesi Sakarya Caddesi'ne çağırdıVatan Partisi’nden İsrail’e karşı meydan çağrısı: Doğu Perinçek herkesi Sakarya Caddesi'ne çağırdıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

israil iran aydınlık gazetesi
Günün Manşetleri
İran'a saldılar basına nasıl yansıdı?
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