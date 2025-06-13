Vatan Partisi’nden İsrail’e karşı meydan çağrısı: Doğu Perinçek herkesi Sakarya Caddesi'ne çağırdı

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Vatan Partisi harekete geçti. Genel Başkan Doğu Perinçek, 21 Haziran’da Ankara Sakarya Caddesi’nde düzenlenecek eylem için çağrıda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Vatan Partisi’nden İsrail’e karşı meydan çağrısı: Doğu Perinçek herkesi Sakarya Caddesi'ne çağırdı
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Perinçek, Ulusal Kanal yayınında yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının aynı zamanda Türkiye’ye yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı. İsrail’e karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiğini belirten Perinçek, Kürecik ve İncirlik üslerinin Türk Silahlı Kuvvetleri denetimine alınması çağrısını yineledi.

Parti tarafından paylaşılan afişte ise şu ifadelere yer verildi:
“İsrail’e geçit yok! Türkiye-İran-Filistin omuz omuza! İncirlik ve Kürecik TSK denetimine alınsın!”

Eylemin 21 Haziran Cuma günü saat 18.00’de Ankara Sakarya Caddesi’nde yapılacağı duyuruldu.

Vatan Partisi’nden İsrail’e karşı meydan çağrısı: Doğu Perinçek herkesi Sakarya Caddesi'ne çağırdı - Resim : 1

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