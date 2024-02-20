Batan gemideki kayıp 5 denizci aranıyor! Marmara Denizi'nde çalışmalar 6. gününde sürüyor

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor. Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan gemiyle ilgili çalışmalara 571 personel katılıyor.

SAS komandolarının gelmesiyle gemiye dalış yapan dalgıç sayısı 30'a yükseldi. Şu ana kadar gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

SAVCILIK HTS KAYITLARINI İSTEDİ

"Batuhan A" isimli geminin batmasına ilişkin soruşturma da sürüyor. 4 savcının yürüttüğü soruşturmada, geminin 6 mürettebatının telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendi.

Gemideki mürettebatın 6 saat boyunca neden yardım istemediği ve bu süreçte kimlerle telefon görüşmesi yapıldığı HTS kayıtlarıyla ortaya çıkaracak.

69 metre uzunluktaki Batuhan A. adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat’ta saat 06.20’de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.