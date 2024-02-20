Türk Escobar'ının suç örgütüne darbe! 9 ilde Kafes-44 operasyonu düzenlendi

"Türk Escobar'ı" olarak tanınan Ürfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu silahlı organize suç örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. Bu kapsamda, 9 şehirde gerçekleştirilen Kafes-44 operasyonları ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

42 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kafes-44 operasyonunda, Rüstem Çetinkaya ve Hakan Çetinkaya ile ABD'nin kırmızı bültenle aradığı H.Y.N'nin de arasında olduğu 42 şüphelinin, İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de yakalandığı bilgisini verdi.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyon sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve otomatik silahın ele geçirildiğini, yüklü miktarda döviz cinsinde para ve Türk lirasına el konulduğunu belirtti.

Şüphelilerin, Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu olduklarının tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, şüphelilerin, etrafındaki şahıslarla beraber kendilerine ait gemi, bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıklarının anlaşıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi: