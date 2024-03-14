Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte yanıtı...

Ramazan bayramına sayılı günler kala çalışanlar ve öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar Ramazan bayramında tatilin 9 gün oluğ olmayacağını araştırmaya başladı. Arife gününün Salı gününe denk gelmesi bayramda 9 gün tatil olması olasılığını arttırıyor. İşte ayrıntılar...

Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte yanıtı...
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Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Turizmciler, 8 Nisan'ın tatil edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor. Sektör temsilcileri, kararın erken açıklanmasının sektör için olumlu olacağının altını çiziyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), bayram tatili ile ilgili kararın erken açıklanması için çağrı yaptı. NTV'ye konuşan TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk, bu tür tatillerin önceden belirlenmesinin turizmcilerin daha iyi plan yapmasını sağladığını belitti.

REZERVASYONLARDA SON DURUM

Hükümetin erken davranmasını umduklarını belirten Kuk, Bayram Tatili'nin 9 gün olması durumunda 6 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar tatil süreci ortaya çıkacağını ifade etti.

Avrupa pazarından çok güçlü rezervasyon talebi aldıklarını belirten Kuk, 2024 yılını önceki yılın yüzde 10 üzerinde tamamlayacakları öngörüsünde bulundu.

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# ramazan bayramı
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