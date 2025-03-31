Bayram yolunda acı bilanço: 2 günde 19 ölü, 2.499 yaralı

Ramazan Bayramı tatili süresince artan trafik yoğunluğu, beraberinde kazaları da getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinin ikinci gününde 709 trafik kazası meydana geldiğini, 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1.280 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bayramın ilk iki gününde ise toplam 19 kişi hayatını kaybederken, 2.499 kişi yaralandı. Bakan Yerlikaya, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, “Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.” ifadelerini kullandı.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTTIRILDI

Bayram tatili süresince olası kazaları önlemek amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. 30 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilen trafik denetimlerinde:

420.737 araç denetlendi.

22.310 araca hız ve radar ihlali nedeniyle işlem yapıldı.

18.049 araca ise diğer trafik ihlalleri sebebiyle ceza uygulandı.

Bakan Yerlikaya, denetimlerin cezalandırma amacıyla değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek için yapıldığını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında sürücülere trafik kurallarına harfiyen uyma çağrısında bulunarak, “Bayram sevinçlerimize acı karışmasın.” dedi.