Kimsesi olmayan adamın duygulandıran vasiyeti ortaya çıktı! Her şeyini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören Yaşar Uzun (70), dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Uzun’un vefatının ardından geriye kimsesi kalmadığı için odasındaki eşyaları hastane çalışanları toplamaya başladı. Ancak kimsenin beklemediği bir detay, onun sessiz ve sade yaşamına dair dokunaklı bir iz bıraktı.

EVİNİ VE BİRİKİMİNİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLADI

Yaşar Uzun, Gökmedrese Mahallesi'ndeki evini ve bankada bulunan bir miktar parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını beyan etmişti. Aynı zamanda üstünden çıkan paranın da cenaze masraflarında kullanılması ricasında bulunduğu öğrenildi. Hiçbir yakını bulunmayan Uzun’un cenazesi hastane görevlileri tarafından gasilhaneye götürüldü.