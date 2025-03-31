Bursa’da sokak ortasında dehşet! 3 yaralı

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 9. Yavuz Sokak’ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede yabancı uyruklu 3 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olaya karışan şüpheliler kaçtı. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.