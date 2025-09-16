Bayrampaşa Belediyesi'nde bağımsız devam edecek! CHP'li isim partisinden istifa etti

CHP Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Salman, yoluna bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir istifa daha yaşandı.

CHP Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Salman, açıklamasında “Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevimden kendi isteğimle ayrıldım. Bundan sonra yoluma bağımsız Meclis üyesi olarak devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Kendi kişisel çıkarları için kimseden bir talepte bulunmadığını vurgulayan Salman, bundan sonra da herhangi bir destek beklentisi olmadığını belirtti. Salman açıklamasında şunları söyledi:

“Meclis üyesi seçilmem sadece bir partinin ya da bir kesimin etkisiyle olmamıştır. 2019 yılında Yıldırım Mahallesi'nde muhtar adayı olduğum dönemde aldığım oyların etkisi büyüktür. Bundan sonra bütün Bayrampaşalı hemşehrilerimin Meclis üyesi olmak bana güç katacaktır. Bayrampaşa için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.”

Salman, Bayrampaşalı vatandaşlara teşekkür ederek, onların çıkarlarını korumak için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

chp istifa Bayrampaşa
