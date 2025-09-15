CHP'li belediyede istifa depremi: 5 başkan yardımcısından 3’ü görevden ayrıldı

Antalya’nın CHP’li Aksu Belediyesi’nde üç başkan yardımcısı istifa etti. Hüseyin Çelik, Mevlüt Uludağ ve Hasan Şişli görevlerini bıraktıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Antalya’da CHP’li Aksu Belediyesi’nde üç başkan yardımcısı istifasını açıkladı.

Başkan yardımcıları Hüseyin Çelik, Mevlüt Uludağ ve Hasan Şişli görevlerinden ayrıldıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Böylece belediyede görev yapan beş başkan yardımcısından üçü istifa etmiş oldu.

Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bu kararımı, aktif siyasette daha fazla sorumluluk almak ve Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadelemi sürdürmek amacıyla verdim. Görevim süresince birlikte yol yürüdüğüm tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de Aksu’muz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Saygı, sevgi ve mücadeleyle.”

Başkan Yardımcısı Mevlüt Uludağ da istifasını şu sözlerle açıkladı:

“Kıymetli Aksu halkı, 2024 yerel seçimlerinde İsa Yıldırım başkan ile birlikte çıktığımız yolda seçimleri Aksu’da birinci parti olarak tamamladık. Bu süreç sonrası İsa Yıldırım başkanın takdirleriyle yaklaşık 1,5 yıldır Aksu Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüm. Bugün itibarıyla görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bundan sonra CHP Aksu Belediyesi Meclis Üyesi olarak siz değerli Aksu halkına hizmet etmeye devam edeceğim. Görev sürem boyunca oy veren ya da vermeyen herkesin yanında olmaya, herkese hizmet etmeye gayret ettim. Eğer bir kusurum olduysa affola, akıbet hayrola.”

Başkan Yardımcısı Hasan Şişli’nin de istifasını duyurmasıyla birlikte, belediyede yalnızca iki başkan yardımcısı görevde kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

