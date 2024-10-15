Bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? İşte olası rakam

Bedelli askerlik ücreti her yıl yeniden hesaplanıyor. Enflasyon oranı ve memur maaş katsayısındaki değişiklikler, 2025'te bedelli askerlik ücretinin artacağına işaret ediyor. 31 Aralık 2024'e kadar başvuru yapanlar mevcut ücret üzerinden ödeme yapacakken, 2025 yılına girildiğinde zamlı fiyatlar geçerli olacak.

Temmuz 2024'te memur maaşlarına yapılan yüzde 19.31’lik zam ile birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL'den 217 bin 871 TL'ye yükseldi. 2025'te ise memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak bu rakam tekrar güncellenecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025’TE NE KADAR OLACAK?

2025 yılı bedelli askerlik ücreti, 6 aylık enflasyon farkı ve memur maaş zammına bağlı olarak belirlenecek. Orta Vadeli Program'a (OVP) göre öngörülen yüzde 11.33’lük enflasyon farkı, bedelli askerlik ücretini yaklaşık 25 bin TL artırabilir. Uzmanlar, yüzde 41.11’lik bir tahminle bedelli askerlik ücretinin Ocak 2025’te 242 bin 555 TL’ye çıkabileceğini öngörüyor.

ERKEN BAŞVURU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu, yeni ücretin belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Ocak 2025’e kadar bedelli askerlik başvurusu yapanlar, mevcut ücret üzerinden ödeme yaparak yaklaşık 24 bin 684 TL tasarruf edebilecekler. Ancak Ocak ayından itibaren yeni zamlı tarifeler geçerli olacak.