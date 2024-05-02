Belarus Büyükelçisi Rybak'tan NATO'ya net uyarı! "Yabancı askerin ayağı toprağımıza değerse..."

Artan NATO tehditleri, Rusya ile Ukrayna savaşı, Türkiye ve Belarus ilişkileri… Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, tüm bu başlıklarda Ulusal Kanal’a özel dikkat çeken açıklamalar yaptı.

7’inci Belarus Halk Meclisi toplantısının 24 Nisan’da yapıldığını hatırlatan Rybak, NATO tehditlerine karşı ülke güvenliği konusunda yeni kararlar aldığını söyledi.

"Yeni kararlar arasında milli güvenlik konsepti ve askeri doktrin bulunuyor. Nedeni apaçık… Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Belarus hiçbir şekilde batı sınırlarında batı ülkelerinin yakınında böyle bir tatbikat düzenlenmiyor. Eğer yabancı bir askerin ayağı toparağımıza basacak olursa buna kesinlikle karşılık vereceğiz. Bu duruma düşecek olursak biz tüm imkânları kullanarak kendimizi koruyacağız."

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da barış müzakereleri yürütmesi gerektiğine yönelik açıklamalar yaptı. Bu konu hakkında da bilgiler veren Belarus Büyükelçisi, daha önce taraflar arasında İstanbul’da müzakereler yapıldığını hatırlattı.

"İstanbul anlaşması çıkış noktası olabilir Ukrayna ve Rus heyetleri için… Cumhurbaşkanımız şunu söyledi “Eğer Ukrayna müzakere masasına oturmaz ise Ukrayna devleti yok olacak…” Maalesef Batılı ülkeler Ukrayna savaşına benzin döküyor. Aynı zamanda ABD, Avrupa Birliği ülkelerini zayıflatmaya çalışıyor. Avrupa’da olan sermaye ABD’ye aktarılıyor."

Belarus’a uygulanan gübre ambargoların kaldırılması gerektiğini söyleyen Rybak, Ankara ile Minsk arasındaki ilişkilerin stratejik olduğunu bildirdi.