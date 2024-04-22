Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Victor Rybak'ı kabul etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak’ı kabul etti. Ankara’daki Vatan Partisi Genel Merkezinde yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, Genel Sayman Yıldırım Gençer ve Merkez Karar Kurulu Üyesi Berke Mustafa Berkil de yer aldı.

Görüşmede, Ankara ve Minsk arasında iş birliğinin daha da güçlenmesi gerektiği ifade edildi, Asya ülkelerinin yükselişinde iki ülkenin rolüne işaret edildi.

Ziyaretin basına açık bölümünde konuşan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Amerikan emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı cepheleşmeye dikkat çekti.

- Amerikan emperyalizmi Rusya kahramanca savaşıyor. Bizim güneyimizde Filistin de Amerika İsrail siyonizmine karşı mücadele ediyor. Türkiye hem içeride hem dışarıda ABD güdümündeki terör örgütleri ile silahlı mücadele ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti de tehditlerle ilgili olarak tetikte olacak bir konumda. Cepheler kurulmuş durumda. Belarus ile Türkiye burada aynı cephede.

- Biz Belarus’un kahramanlığını tarih boyunca bildiğimiz için onlara çok güveniyoruz. O yüzden bizim buluşmamız, fikir alışverişleri ve ortak mücadeleleri geleceği yaratan değerdedir. Asya’dan yeni bir uygarlık yükseliyor. Belarus ve Türkiye o uygarlığın kurucuları arasında.

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak açıklamasında, "Bu bizim ikinci buluşmamız. Çocuk bayramı arefesinde buluştuk. Biz kendimizi o denli genç hissediyoruz. Önceki buluşmada bir nevi ilerleyen süreçteki ilişkilerimize bir ivme kazandırdık." dedi.