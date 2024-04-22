CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den erken seçim çağrısı! "Halk isterse olur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı tartışabileceklerini belirterek, "Saat, zaman fark etmez. Ülkenin Cumhurbaşkanı randevuyu hangi güne, takvimine göre verirse biz ona uyarız" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Özel, açıklamasının devamında erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Parti olarak yerel seçim sonuçlarına dayanarak erken seçim çağrısı yapmayacaklarını, ama halkın yerel seçim çağrılarına kulak vereceklerini söyledi. Özel şunları söyledi:

"Ben ana muhalefet lideri olarak bu dönemde yerel seçim sonuçlarını göstererek bir erken seçim çağrısı yapmayacağım. Millet çağırınca bütün siyasiler o sesi duymak zorundadır"

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Özel, CHP'li belediyelere de çağrı yaparak belediyelere eş, dost, akrabayı belediyelere doldurmamalarını söyledi. Özel, "'Bu kadar işsizlik varken yapmayın, hele hele eş, dost, akrabayı sakın belediyelere doldurmayın. Eğer bunları yaparsanız o sarı kart AK Parti'ye özgü değil veya bu demokrasi tokadı AK Parti'ye değil, bu tokat, şatafata, kibre, israfa vurulmuş tokattır, sen yaparsan sana da vururlar' dedim" ifadelerini kullandı.