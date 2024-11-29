Belediye başkanına 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası

Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Ayvaz Hazir'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Ayvaz Hazir, "Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlarından 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Belediye başkanına 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Ayvaz Hazir'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında 24 Aralık 2015'te ilçede yapılan "sözde özyönetim" açıklamasına ilişkin açılan davanın karar duruşması Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, Ayvaz Hazir ile bazı sanıklar ve avukatlar katıldı, bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaayı sunmasının ardından savunma yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Savunmaları alan mahkeme heyeti, Ayvaz Hazir ile 6 sanığı, "Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar hakkındaki 3 ay 22 günlük hapis cezasında "Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verildi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 sanığa 6 yıl 3 ay, 1 sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine, 1 sanığın da beraatine hükmetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

van Bahçesaray hapis cezası
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