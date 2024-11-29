Kars'ta korkunç kaza! Öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı

Kars'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer, Tekneli köyü girişi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman Tut idaresindeki 36 M 0083 plakalı öğretmenleri taşıyan minibüs, öğretmen olan Adem Yıldız'ın kullandığı 36 SB 254 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü öğretmen Adem Yıldız ile minibüsteki öğretmenler N.A, M.T, M.E, A.Ç, M.K, F.U, B.Ç, E.Z.Y, B.K, E.K, M.C. F.K. ve aynı araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğretmenler, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.

Otomobil sürücüsü Adem Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, kazayla ilgili açıklama yaptı. Nevzat Kaya, öğretmenlere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Digor'da 2 okulda görev yapan 15 öğretmenimizin bulunduğu minibüs ile özel aracıyla okula gitmekte olan öğretimizin olduğu araç kazaya karıştı. Öğretmenlerimizin gene durumu iyi, 1 arkadaşımızın durumu ağır, onun da kontrolleri yapılıyor, durumunu takip ediyoruz." dedi.

KARS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kars Valiliği de yaşanan trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Kars-Iğdır kara yolu güzergahında sabah saatlerinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin karıştığı kazanın yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kazada 13 öğretmenimiz ile 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğretmenlerimiz ve sivil vatandaşımız, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan öğretmenlerimize ve sivil vatandaşımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

KARS VALİSİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kars Valisi Ziya Polat, kazada yaralanan 13'ü öğretmen 14 kişiyi hastanelerde ziyaret etti.

Ziya Polat, İl Sağlık Müdürü Mücahit Aydın ile İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'dan yaralılar hakkında bilgi aldı.

Harakani Devlet Hastanesi çıkışında açıklamalarda bulunan Ziya Polat, "Bugün Digor yolunda Alem ve Varlı köyüne giden öğretmen arkadaşlarımızın servisleri sivil bir araçla kaza yaptı. Allah'a şükür hepsi hastanede sevkleri gerçekleştirildi. 1 öğretmenimizin durumu biraz ameliyatlık, diğerlerinde Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Tüm öğretmenlerimize geçmiş olsun, rabbim daha büyüğünden korusun. Yaralı öğretmenlerimiz Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde tedavilerinin ardından en kısa sürede ayağa kalkar diye ümit ediyoruz." dedi.