İzmir'de silahlı kavga vahşeti! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Çeşme ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Fahrettinpaşa Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir kafede buluşan iki grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Taraflar, yaşanan arbedenin ardından kafeden ayrıldı.

Daha sonra birbirleriyle iletişime geçen iki grup, Çakabey mevkiindeki ormanlık alanda bir araya geldi. Kavgaya dönüşen olayda 21 yaşındaki B.B. karşı gruba ateş ederek motorla kaçtı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, tabancayla vurulan 22 yaşındaki Azat Demir, 19 yaşındaki Abdurrahim Doğan ve 19 yaşındaki Mehmet Sait Medeni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 22 yaşındaki A.M. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler daha sonra otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKAYI ELE VERDİ

Ekipler, olayın ardından kaçan B.B'nin olay esnasında yanında olan iki arkadaşı 20 yaşındaki O.A. ve 18 yaşındaki Ö.Ö'yü gözaltına aldı.

B.B'nin yakalanması için çalışma yürüten polis, bir süre sonra B.B'yi de yakaladı.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.