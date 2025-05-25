Belediye işçileri özlük haklarını istiyor

Belediyelerde yaklaşık 700 bin şirket işçisi çalışıyor. Kamu işi yapıyorlar ama kamu işçisi değiller.. Belediye yönetimi değiştiğinde ilk yapılan iş onları sokağa atmak oluyor..

Ankara ve İstanbul'da bir araya gelen belediye şirket işçileri sorunlarını anlattı, çözüm istedi.

Basın açıklamasını okuyan Orhan Karagöz iş güvencesine dikkat çekti.

"Kendimizi “çalışan” gibi değil, her an kapı önüne konulabilecek bir yük gibi hissediyoruz. Bir sabah telefonumuza düşen mesajla işimizden olabiliyoruz. Çünkü sistem bize bu kadar değersiz olduğumuzu söylüyor. Haksız ve keyfi işten çıkarmalara dur denilsin! Mahkemeden işe dönüş kararı alan işçi, bekletilmeden derhal görevine iade edilmelidir."