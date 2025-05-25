Belediye işçileri özlük haklarını istiyor
Belediyelerde çalışan şirket işçileri dertli.. Yaklaşık 700 bin işçinin aldığı ücret yetersiz, iş güvencesi yok, işyerlerinde baskı, sürgün ve şiddet neredeyse olağan hale gelmiş.. Emekçiler Ankara ve İstanbul'da meydanlara çıktı. Onların sesine kulak verelim.
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Belediyelerde yaklaşık 700 bin şirket işçisi çalışıyor. Kamu işi yapıyorlar ama kamu işçisi değiller.. Belediye yönetimi değiştiğinde ilk yapılan iş onları sokağa atmak oluyor..
"Belediyelerde çalışan tüm işçilere kamu işçisi statüsü verilmeli, norm kadro artırılmalı, ilave tediye tüm işçilere ödenmeli, iş güvencesi sağlanmalı, vergi adaleti kurulmalı, eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmalıdır."
Ankara ve İstanbul'da bir araya gelen belediye şirket işçileri sorunlarını anlattı, çözüm istedi.
"İşyerlerimizde baskı, mobbing, sürgün ve şiddetle karşı karşıyayız. Toplu sözleşmelerde söz hakkımız yok."
Basın açıklamasını okuyan Orhan Karagöz iş güvencesine dikkat çekti.
"Kendimizi “çalışan” gibi değil, her an kapı önüne konulabilecek bir yük gibi hissediyoruz. Bir sabah telefonumuza düşen mesajla işimizden olabiliyoruz. Çünkü sistem bize bu kadar değersiz olduğumuzu söylüyor. Haksız ve keyfi işten çıkarmalara dur denilsin! Mahkemeden işe dönüş kararı alan işçi, bekletilmeden derhal görevine iade edilmelidir."
Karagöz konuşmasında yoksulluk sınırını hatırlatarak çözüm önerdi.
"Her ay açıklanan yoksulluk sınırı, belediye işçilerinin net taban ücreti olmalıdır. Bir işçi ailesiyle birlikte insanca yaşamalıdır; geçim sıkıntısı içinde yaşamaya mahkum edilemez!"
Vatan Partisi de işçilerin eylemine katılarak destek verdi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi