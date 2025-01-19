Belediyelerin SGK borçları Türkiye’nin gündeminde: 'uzlaşı masası' 21 Ocak'ta toplanıyor

Belediyelerin SGK borçlarına ilişkin oluşturulan 'uzlaşı masası' 21 Ocak Salı günü ilk görüşmesini yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmenin ardından kurulan masada borçların yapılandırılması konuşulacak.

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Belediyelerin SGK borçları Türkiye’nin gündeminde: 'uzlaşı masası' 21 Ocak'ta toplanıyor
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Belediyelerin SGK borçlarına ilişkin oluşturulan 'uzlaşı masası' 21 Ocak Salı günü ilk görüşmesini yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmenin ardından kurulan masada borçların yapılandırılması konuşulacak.

Belediyelerin SGK borçları Türkiye’nin gündeminde. Yüksek miktarda borca sahip olan belediyelerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki gerilim tırmanırken süreci planlamak adına bir uzlaşı masası kuruldu. Uzlaşı masası ilk görüşmesini salı günü saat 15.00’te yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmende uzlaşı masası kurulması kararı çıktı. Bakan Işıkhan, görüşmenin ardıdna prensipte anlaşıldığını belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız da birikmiş borçlara ve yeni oluşacak olan borçlara ilişkin yapılandırma talebinde bulundu. Yıldız, bu çerçevede bakanlıkla birlikte yasal çerçevede yapılabilecekleri konuşacaklarını belirtti.
Bakanlık ve belediyeler arasında kurulan uzlaşı masasında yapılandırma formülleri üzerine konuşulacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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