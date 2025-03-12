Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in ailesi adliyede!

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşayan ve Belgrad Ormanı’na gittikten sonra kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gürel’in annesi, babası ve eşi, devam eden soruşturma hakkında bilgi almak ve “bilgi sahibi” olarak beyanda bulunmak üzere bugün İstanbul Adliyesi’ne geldi. Savcılıkla görüşen aile üyeleri, soruşturma kapsamında ifadelerini verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

2 Mart Pazar günü, Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden gezmek için Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek ayrılan Ece Gürel’den uzun süre haber alınamamıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına çok sayıda arama-kurtarma ekibi katılmıştı. Aramalar sırasında, 4 Mart’ta Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları ormanda bulunmuştu.

Yoğun çabaların ardından 6 Mart’ta saat 01.15’te sarp ormanlık bir bölgede ulaşılan Gürel, bilinci kapalı halde Acıbadem Maslak Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti.

Ece Gürel’in cenazesi, 7 Mart’ta Bağcılar’daki Güneşli Merkez Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından Kocasinan Mezarlığı’nda toprağa verildi.