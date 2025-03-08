Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu: Ece Gürel olayında yeni gelişme!

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gürel’in "cadılık eğitimi aldığı" iddiaları gündeme gelirken, bu kapsamda Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı verildi.

Özen, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınırken, soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.