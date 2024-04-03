Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangına ilişkin bilirkişi heyeti inceleme yaptı

29 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangına ilişkin bilirkişi heyeti inceleme yaptı.

Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangına ilişkin bilirkişi heyeti inceleme yaptı
Editör: Metehan Gül
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Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta dün çıkan ve 29 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor. 

Görevlendirilen bilirkişi heyeti, olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı gece kulübüne geldi. Yaklaşık bir saat kadar incelemede bulunan ekipler olay yerinden ayrıldı. 

İtfaiye ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda polis, binanın etrafında güvenlik önlemi aldı.

Hayatını kaybeden 29 kişiden 28'inin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangına ilişkin bilirkişi heyeti inceleme yaptı - Resim : 2

Kaynak: Anadolu Ajansı

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