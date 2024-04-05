Beşiktaş'taki gece kulübü faciasında oğlunu kaybeden acılı baba konuştu!

Oğlunun tadilatını yaptığı mekanda bir şey olmasından korktuğunu vurgulayan Demir, iş yerinin ihmalleri olduğunu ve kimin ihmali varsa gerekli cezaların verilmesini istediklerini söyledi.

BABASINA"BURADA BİR ŞEY OLSA NASIL ÇIKARIZ BİLMİYORUM!" DEMİŞ

"Efe o gün orada çalışıyordu. Mobilya dekorasyon üzerine oraya montaja gitmişlerdi. Burası ihmallerin olduğu bir mekan. Karakolda da gerekli ifademizi verdik. Gerekli işlemlerin yapılacağını umuyoruz. Gerekli cezanın verilmesini istiyoruz. Ben 17 yaşında evladımı toprağa koydum. Efe'yle hayallerim vardı. Geleceğe dönük planları vardı. Meslek sahibi olmak istiyordu. Dışarıdan okulunu okuyordu. 'Hem okuyup hem çalışayım baba. Bir meslek sahibi olayım. İleriye dönük yapacaklarımızı planlarız. Ona göre yolumuza bakarız.' diyordu ama olmadı. O mekan onlara mezar oldu. 29 kişiye mezar oldu. Bu yangınla alakalı kimin ihmali varsa, kişi veya kişiler, o mekanın sahipleri veya işçilerin, gerekli cezayı almasını istiyoruz. Bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Şu anda 11 kişi gözaltında. Babası olarak olayın arkasındayım. Çünkü, bir evlat kolay yetişmiyor. O benim ilk göz ağrımdı. 17 yaşında kendi elimle toprağa verdim. Bunun hesabını öyle ya da böyle soracağım."

"FİZİKİ OLARAK AYAKTAYIM, RUHEN ÇÖKMÜŞ DURUMDAYIM"

Oğlunun mekanda bir aksilik olacağından korktuğunu kendisine söylediğini aktaran Demir, "Üç ya da dördüncü günüydü. 'Baba, eksi 2. kattayız, Allah korusun bir şey olsa çıkamayız.' diyordu. Buranın bayrama kadar yetiştirilmesiyle ilgili de galiba biraz baskı yapıyorlarmış. Orada birden çok firma çalışıyordu. Maalesef mezar oldu. 29 kişiye mezar ettiler orayı." ifadelerini kullandı.

Oğlunun mekanda bir aksilik olacağından korktuğunu kendisine söylediğini aktaran Demir, "Üç ya da dördüncü günüydü. 'Baba, eksi 2. kattayız, Allah korusun bir şey olsa çıkamayız.' diyordu. Buranın bayrama kadar yetiştirilmesiyle ilgili de galiba biraz baskı yapıyorlarmış. Orada birden çok firma çalışıyordu. Maalesef mezar oldu. 29 kişiye mezar ettiler orayı." ifadelerini de kullandı.

"MÜDAHALE ETSELER BELKİ SÖNDÜRÜRLERDİ"

Demir, "Yangın tüplerinin bir tanesinin çalışmadığı söyleniyor. Aslında 2 tane yangın tüpü var, biri geliyor ve çalışıyor. Onu da Efe getirmiş zaten. Ailelerden diğer tüpün de çalışmadığını duydum. Küçük ebatla başladığında yangın tüpleri de çalışsa, müdahale etseler belki söndürürlerdi." görüşünü sundu.

Demir, "Yalıtım yapıldığı için her tarafı elyaf dolu. Buranın daha itfaiye raporu çıkmadı. Mekanda yangın söndürme sistemi yok, kaynak gazının çıkması için havalandırma sistemi yok. Kaynak gazının dışarıya atılabilmesi için vantilatör sisteminin kurulması gerekiyor ama böyle bir şey yok. Bakın cinayet bu. Başka hiç bir şey değil, cinayet. Bu yangın, 29 kişinin cinayetidir" dedi.