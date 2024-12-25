Beşşar Esad'ın danışmanı Thierry Meyssan, Ulusal Kanal'a konuştu

Suriye’nin geleceği nasıl şekillenecek? İsrail’in Hermon Dağı işgalinin Türkiye ile ilgisi ne? HTŞ lideri Ahmed eş Şera’nın yanındaki danışmanlar kim?

Eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a uluslararası politika konusunda 9 yıl danışmanlık yapmış olan Thierry Meyssan, Ulusal Kanal’a önemli açıklamalar yaptı.

Meyssan çarpıcı iddialarda bulundu. İngilizlerin Ahmed Şera’nın yanında danışman olarak görev yaptıklarını söyledi. Meyssan, "Bugün eş Şera olarak adlandırılan Emir Colani’nin ordusuna İngiliz iletişim danışmanları eşlik ediyor. Emevi Camisinde basın toplantısını düzenleyenler İngilizlerdi. Konuşmasını düzenleyenler de İngilizlerdi." dedi.

Meyssan, Ahmed Şera’nın İsrail’i desteklediğini söyledi. Meyssan, "Her şeyden önce, Emir Al-Colani İsrail'i destekliyor. İktidara gelir gelmez bunu söyledi." dedi.

Meyssan, Ahmed Şera’nın Filistinli grupları Suriye’de silahsızlandırdığını ancak Hamas ve El Fetih’in bu anlaşmaya imza atmadığına dikkat çekti, "Emir El Colani ve etrafındaki gruplar Müslüman Kardeşler'dir. Hamas ise Müslüman Kardeşler'in Filistin koluydu. Filistinli gruplara Şam'da bir taahhüt imzalatıldı ama ne Hamas ne de El Fetih bu belgeyi imzalamadı." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ HERMON'DAN DİNLEYECEKLER"

Meyssan, İsrail’in Hermon Dağı’nı işgal ederek elde ettiği istihbarat avantajına dikkat çekti. Açıklamasında, "İsrail, Hermon Dağı'nı ilhak ederek, tüm Suriye'yi izlemelerini ve aynı zamanda Türkiye'deki iletişimi dinlemelerini sağlayacak istihbarat araçlarını buraya kurabilecekler." ifadelerini kullandı.

"ABD SURİYE'DE KÜRDİSTAN KURMAK İSTİYOR"

Beşar Esad’ın eski danışmanı Tierry Meyssan, Amerika ve İsrail’in Suriye’de ABD’nin yöneteceği bir Kürdistan ile İsrail’in yöneteceği bir Dürzi devleti kurmayı planladıklarını söyledi. Meyssan, "Ancak Kürdistan'ın Kürtler tarafından yönetileceğini söylediklerinde şüphelerim var çünkü mevcut Irak Kürdistanı İsrailliler tarafından yönetiliyor ve Suriye'deki mevcut Kürt bölgesi ABD tarafından yönetiliyor. Kürtler sadece vitrin süsü. Güney Suriye'de ise İsrail tarafından yönetilecek bir Dürzi devleti kurulabilir." dedi.