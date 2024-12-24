Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Asgari ücret, insanca yaşam hakkı tanımıyor"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Asgari ücretin insanca yaşam hakkı tanımadığını ifade eden Doğu Perinçek, "TÜRK-İŞ'in talep ettiği 29 bin 583 lira kırmızı çizgimizdir." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu.
Yeni asgari ücret miktarıyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten açıklama geldi. TÜRK-İŞ'in talep ettiği 29 bin 583 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirten Doğu Perinçek, "Vatan Partisi ön cephede görevinin başındadır." dedi.
Doğu Perinçek yaptığı açıklamada, "AK Parti iktidarının ilan ettiği asgari ücret, insanca yaşam hakkı tanımıyor. TÜRK-İŞ'in talep ettiği 29 bin 583 lira kırmızı çizgimizdir. Şimdi bütün işçi sınıfı, bütün emekçiler ve bütün millet olarak bu kırmızı çizgide mücadele bayrağını yükseltiyoruz. Vatan Partisi ön cephede görevinin başındadır. Yeni yılda milletçe başarımızı kutlayacağız." ifadelerini kullandı.
AK Parti iktidarının ilan ettiği asgari ücret, insanca yaşam hakkı tanımıyor.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) December 24, 2024
TÜRK-İŞ'in talep ettiği 29 bin 583 lira kırmızı çizgimizdir.
Şimdi bütün işçi sınıfı, bütün emekçiler ve bütün millet olarak bu kırmızı çizgide mücadele bayrağını yükseltiyoruz.
Vatan Partisi ön…
2025 ASGARİ ÜCRETİ BELLİ OLDU— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) December 24, 2024
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):
- 22 bin 104 lira, ortalıkta dolaşan sözlerin çok altında, çok düşük.#canlı izlemek için -> https://t.co/HzeGX4jDkU pic.twitter.com/4LTV5HrY65
2025 ASGARİ ÜCRETİ BELLİ OLDU— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) December 24, 2024
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):
- Vatan Partisi olarak bu asgari ücretin kabul edilmemesi gerektiği kararındayız. TÜRK-İŞ'in mücadele yürüteceğini bekliyoruz. TÜRK-İŞ'in ilan edeceği eylem programında Vatan Partisi… pic.twitter.com/cglaoESdQD