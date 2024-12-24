Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Asgari ücret, insanca yaşam hakkı tanımıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Yeni asgari ücret miktarıyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten açıklama geldi. TÜRK-İŞ'in talep ettiği 29 bin 583 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirten Doğu Perinçek, "Vatan Partisi ön cephede görevinin başındadır." dedi.

Doğu Perinçek yaptığı açıklamada, "AK Parti iktidarının ilan ettiği asgari ücret, insanca yaşam hakkı tanımıyor. TÜRK-İŞ'in talep ettiği 29 bin 583 lira kırmızı çizgimizdir. Şimdi bütün işçi sınıfı, bütün emekçiler ve bütün millet olarak bu kırmızı çizgide mücadele bayrağını yükseltiyoruz. Vatan Partisi ön cephede görevinin başındadır. Yeni yılda milletçe başarımızı kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarının ilan ettiği asgari ücret, insanca yaşam hakkı tanımıyor.



TÜRK-İŞ'in talep ettiği 29 bin 583 lira kırmızı çizgimizdir.



Şimdi bütün işçi sınıfı, bütün emekçiler ve bütün millet olarak bu kırmızı çizgide mücadele bayrağını yükseltiyoruz.



Vatan Partisi ön… — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) December 24, 2024

2025 ASGARİ ÜCRETİ BELLİ OLDU



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- 22 bin 104 lira, ortalıkta dolaşan sözlerin çok altında, çok düşük.#canlı izlemek için -> https://t.co/HzeGX4jDkU pic.twitter.com/4LTV5HrY65 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) December 24, 2024