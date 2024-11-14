Beykoz Belediyesinde usulsüz harcama iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı

Beykoz Belediyesinin yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlediği 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddiaları gündem oldu.

Söz konusu iddiaların kamuoyunda yer alması üzerine savcılık harekete geçti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.