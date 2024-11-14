ABB'den sonra İBB'ye de inceleme kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) inceleme başlatılmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında 2020'den itibaren yapılan etkinlik ve konserler için inceleme başlatıldı.

Öte yandan İBB Kaynakları, tv100 editörü Tuğba Suiçmez'e konuştu. Yapılan açıklamada İBB kaynakları müfettişin 2021 yılından beri yapılan tüm etkinliklerle ilgili masrafları, evrakları ve ihale dosyalarını istediklerini doğruladı.