Beykoz Belediyesi’ne operasyon! Eski Kültür Müdürü gözaltına alındı
Beykoz Belediyesi’nde hukuka aykırı konser etkinlikleriyle ilgili soruşturma kapsamında eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. gözaltına alındı.
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Haber Global’in haberine göre, İstanbul’da Beykoz Belediyesi’nde geçmiş dönem konser etkinliklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D., 25 Şubat 2025 tarihinde gözaltına alındı.
Belediyede 15 Ocak 2025 tarihinden önce görev yapan E.D.’nin, konser organizasyonlarında hukuka aykırı işlemler gerçekleştirdiği iddia ediliyor.