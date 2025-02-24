Merve Taşkın’a 'müstehcenlik' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yaptığı bir paylaşım nedeniyle "Müstehcenlik" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 14 Şubat’ta gözaltına alınmış, ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve Taşkın hakkında "Müstehcenlik" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
NE OLMUŞTU
Merve Taşkın, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, "14 Şubat’ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye’de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim, bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır" ifadelerini kullanmıştı.
Bu paylaşım üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Taşkın, hakkında verilen ev hapsi kararının ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Taşkın’a 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı duyuruldu.