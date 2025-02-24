Merve Taşkın’a 'müstehcenlik' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve Taşkın hakkında "Müstehcenlik" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

NE OLMUŞTU

Merve Taşkın, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, "14 Şubat’ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye’de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim, bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşım üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Taşkın, hakkında verilen ev hapsi kararının ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Taşkın’a 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı duyuruldu.