Necla Teyze’nin ölümüne neden olan yangının nedeni açıklandı

Sosyal medyada "Necla Teyze" olarak tanınan Ülker Güleryüz, Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi’nde sokak köpeklerini beslemesiyle biliniyordu. 18 Şubat’ta belediye ekipleri tarafından "Bambam" isimli köpeğinin toplanmasına tepki gösteren Güleryüz, görevlilere itiraz etmiş ve aracı durdurmaya çalışmıştı. Aynı gece, Güleryüz’ün yaşadığı gecekonduda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen Güleryüz hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güleryüz’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, olay yerinde yaptığı incelemelerde herhangi bir yanıcı veya yakıcı maddeye rastlamadı. Elektrik tesisatından kaynaklı bir yangın ihtimali de araştırıldı ancak kablolarda yangına sebebiyet verecek bir akım tespit edilmedi.

Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, yangının sobanın ısısı nedeniyle çevrede bulunan halı, kilim, yorgan gibi tekstil veya plastik ürünlerin tutuşması sonucu meydana geldiği ifade edildi. Yangının, tavana kadar uzanan eşyaların alev almasıyla büyüdüğü belirlendi. Rapor, olay yerinde kundaklamaya işaret eden herhangi bir bulgunun olmadığını da ortaya koydu.