Hizbullah Lideri Haşim Safiyuddin defnedildi

Direniş cephesi, şehitlerini toprağa verirken daha da güçleniyor. Hizbullah’ın liderlerinin cenazelerine katılanlar, sık yaşanan kayıplara rağmen kararlı duruşlarını dünyaya bir kez daha gösterdi.

Hizbullah liderlerinden Haşim Safiyuddin’in naaşı, Güney Lübnan’ın Deyir Kanan köyünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Safiyuddin’in cenazesi, Nasrallah’ın cenazesine benzer şekilde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Törene, toplumun farklı kesimlerinden katılım sağlandı. Kadınlar, kilometrelerce uzunluğunda bir kortej oluşturarak, ellerinde şehit Haşim Safiyuddin’in, Nasrallah’ın ve Hizbullah bayraklarıyla cenaze törenini taşıdı.

Cenaze töreninde, katılımcılar ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmine karşı geri adım atmayacaklarını haykırdı. Ayrıca, Filistinli direniş şehitleri de anıldı. İsmail Henivye ve Yahya Sinvar başta olmak üzere, direniş cephesinin şehitleri için dualar okundu.