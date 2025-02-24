Hizbullah Lideri Haşim Safiyuddin defnedildi

Hizbullah liderlerinden Haşim Safiyuddin’in cenazesi, Hasan Nasrallah’ın ardından toprağa verildi. Safiyuddin’in naaşı, Güney Lübnan’da düzenlenen bir törenle defnedildi. Tören sırasında sıkça "İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm" sloganları atıldı. Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesi ekibi de alandaydı.

Gürkan Demir Gürkan Demir
Hizbullah Lideri Haşim Safiyuddin defnedildi
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Direniş cephesi, şehitlerini toprağa verirken daha da güçleniyor. Hizbullah’ın liderlerinin cenazelerine katılanlar, sık yaşanan kayıplara rağmen kararlı duruşlarını dünyaya bir kez daha gösterdi.

Hizbullah liderlerinden Haşim Safiyuddin’in naaşı, Güney Lübnan’ın Deyir Kanan köyünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Safiyuddin’in cenazesi, Nasrallah’ın cenazesine benzer şekilde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Törene, toplumun farklı kesimlerinden katılım sağlandı. Kadınlar, kilometrelerce uzunluğunda bir kortej oluşturarak, ellerinde şehit Haşim Safiyuddin’in, Nasrallah’ın ve Hizbullah bayraklarıyla cenaze törenini taşıdı.

Cenaze töreninde, katılımcılar ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmine karşı geri adım atmayacaklarını haykırdı. Ayrıca, Filistinli direniş şehitleri de anıldı. İsmail Henivye ve Yahya Sinvar başta olmak üzere, direniş cephesinin şehitleri için dualar okundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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