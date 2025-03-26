Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Önder Serkan Çebi oldu

İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk‘ soruşturması başlatılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan isimlerden bir tanesi de Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık olmuştu. Beylikdüzü'nde Çalık'ın yerine kim gelecek? Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili seçimi nedeniyle Önder Serkan Çebi gündem oldu. Peki Önder Serkan Çebi kimdir? Önder Serkan Çebi nereli? Önder Serkan Çebi kaç yaşında? İşte Önder Serkan Çebi hakkında merak edilenler.

ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR?

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul’da devam eden Çebi, ilkokul ve ortaokulu Beykent Koleji'nde, liseyi ise Bahçeşehir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Hukuk alanındaki kariyerini şekillendirmek isteyen Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başarıyla bitirerek 2013 yılında İstanbul Barosu’na kaydoldu ve avukatlık ruhsatını aldı.

Avukatlık kariyerine ailesinin ofisinde devam ediyor. Çocukluğundan bu yana İstanbul Beylikdüzü’nde yaşayan Çebi, meslek hayatına da burada yön verdi. Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan aile ofisinde aktif olarak avukatlık yapan Çebi, Beylikdüzü Belediyesi meclis üyesidir.