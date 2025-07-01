Beyoğlu’nda 1 Temmuz alarmı: Tüm eylem ve etkinliklere 24 saatlik yasak!

İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda 1 Temmuz günü boyunca tüm toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, bildiri dağıtımı ve oturma eylemleri yasaklandı. Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yasağın sosyal medyada yapılan toplanma çağrılarına karşı kamu düzenini ve toplumsal barışı koruma amacıyla alındığı vurgulandı.

Kaymakamlık açıklamasında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesi uyarınca alınan yasak kararının, 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla başlayıp 24 saat boyunca geçerli olacağı belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır."

Bu kapsamda, Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle çevrilmesine ve Taksim Meydanı, Gezi Parkı ile İstiklal Caddesi’nin Galatasaray Meydanı’na kadar olan bölümündeki sokakların da dahil edilerek yaya ve araç trafiğine kapatılmasına karar verildi.