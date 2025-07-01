Beyoğlu’nda 1 Temmuz alarmı: Tüm eylem ve etkinliklere 24 saatlik yasak!

Beyoğlu Kaymakamlığı, 1 Temmuz günü için sert güvenlik önlemleri aldı. Sosyal medya çağrıları sonrası ilçede açık alanlarda her türlü eylem ve etkinlik 24 saat boyunca yasaklandı. Taksim ve çevresi bariyerlerle çevrilirken, gerekirse ilçedeki diğer bölgelerde de trafiğe kapanma kararı alınabilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beyoğlu’nda 1 Temmuz alarmı: Tüm eylem ve etkinliklere 24 saatlik yasak!
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda 1 Temmuz günü boyunca tüm toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, bildiri dağıtımı ve oturma eylemleri yasaklandı. Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yasağın sosyal medyada yapılan toplanma çağrılarına karşı kamu düzenini ve toplumsal barışı koruma amacıyla alındığı vurgulandı.

Kaymakamlık açıklamasında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesi uyarınca alınan yasak kararının, 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla başlayıp 24 saat boyunca geçerli olacağı belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır."

Bu kapsamda, Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle çevrilmesine ve Taksim Meydanı, Gezi Parkı ile İstiklal Caddesi’nin Galatasaray Meydanı’na kadar olan bölümündeki sokakların da dahil edilerek yaya ve araç trafiğine kapatılmasına karar verildi.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Akaryakıt fiyatlarında son durum: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
Kara yollarında sürücülere kritik uyarı: Birçok güzergahta yol çalışması var!Kara yollarında sürücülere kritik uyarı: Birçok güzergahta yol çalışması var!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

beyoğlu Taksim toplantı ve gösteri yürüyüşü
Günün Manşetleri
İstanbul’da fiyatlar yeniden tırmandı!
81 ilde hayvan pazarları acil koduyla kapatıldı
Gizli Bilgileri İngiltere'ye Sattılar!
Türk’e gelince ‘Türkiyeli’
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu
Dört kişilik ailenin aylık gideri 85 bin lirayı aştı
Erdoğan'dan enflasyon ve ihracat mesajı
Son 3 günde 263 yangına müdahale!
Mayıs ayında dış ticaret açığı büyüdü
Mayıs 2025 işsizlik verileri açıklandı
Çok Okunanlar
Altın fiyatları el yakıyor Altın fiyatları el yakıyor
ŞOK market 2 Temmuz Çarşamba indirimli ürünler listesi yayımlandı! ŞOK market 2 Temmuz Çarşamba indirimli ürünler listesi yayımlandı!
Gemlik'teki deprem Marmara için uyarı mı? Gemlik'teki deprem Marmara için uyarı mı?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
2025'in kazandıran yıldızı belli oldu 2025'in kazandıran yıldızı belli oldu