Kara yollarında sürücülere kritik uyarı: Birçok güzergahta yol çalışması var!

Türkiye genelinde kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürücülere zorlu anlar yaşatabilir. Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli güzergâhlarda yürütülen çalışmalar nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle ana arterlerde yapılan üstyapı yenilemeleri ve tünel bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım bazı noktalarda kontrollü ya da tek şeritten sağlanıyor.

O-4 Otoyolu’nun Hendek Kavşağı 159-160. kilometreleri arasında sürdürülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, D-100 devlet yolundan otoyola giriş ve çıkışlar tamamen trafiğe kapatıldı. Söz konusu çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 16-17. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları kapsamında, Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu kesimde orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Kilis-Akkent kavşakları 3-5. kilometrelerinde sürdürülen yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Sürücülerden dikkatli olmaları ve yönlendirmelere uymaları isteniyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 0-6. kilometrelerinde Eminlik Kavşağı’nın Adana yönündeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım yalnızca 1 numaralı şeritten sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 23-28. kilometreleri arasında devam eden üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, ulaşım zaman zaman bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı ile Torul-Gümüşhane yolu arasında bulunan tünellerde (Kürtün Kavşağı, Torul, Taşocağı, Mescitli-2, Mescitli Varyantı-1, T1-T5 tünelleri) yangın söndürme sistemi bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda her gün 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

Yalova-Bursa il sınırı ile Gemlik-Bursa arasındaki yolun 9-12. kilometreleri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-45. kilometrelerinde süren üstyapı çalışmaları sebebiyle, Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler, diğer şeridi kullanarak ulaşımı iki yönlü sürdürebiliyor.

Ermenek-Mut yolunun 15-41. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 16-18. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Düzce yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.