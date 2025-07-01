İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Tunç Soyer dahil 120 gözaltı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. “İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı. Toplamda 157 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunurken, diğer zanlılara yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON AŞ’de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada; Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporları dikkate alındı. Raporların ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplam 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

120 KİŞİ GÖZALTINDA

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında siyaset, bürokrasi ve belediye yöneticilerinin de bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında şu kişiler öne çıkıyor:

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı

Eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın

Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel

Eski Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan

Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Mert Yılmaz

CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı Haydar İzgin

Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un oğlu F. Erkol

SUÇLAMALAR: İHALEYE FESAT VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Soruşturma kapsamında zanlılar hakkında “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltiliyor. Özellikle İZBETON üzerinden taşeron şirketler aracılığıyla yapılan işlemlerin mercek altına alındığı öğrenildi.

120 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 37 şüphelinin daha aranmasına devam ediliyor.