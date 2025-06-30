Yoksulluk sınırı uçtu: Dört kişilik ailenin aylık gideri 85 bin lirayı aştı

TÜRK-İŞ’in verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı, Mayıs ayında 20.561,65 TL iken, Haziran ayında 21.083,28 TL’ye yükseldi. Bu da bir aylık süreçte yaklaşık 521 TL’lik bir artış anlamına geliyor.

Açlık sınırı; ailenin sadece sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için yapması gereken harcamaları kapsıyor. Yani bu rakamın altındaki gelirle geçinen aileler, yalnızca açlık riskiyle değil, ciddi yetersizliklerle de karşı karşıya kalıyor.

YOKSULLUK SINIRI 85 BİN LİRAYI GEÇTİ

Barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel harcamaları da kapsayan yoksulluk sınırı, haziran ayında 85.066 TL’ye yükseldi. Mayıs ayında 82.000 TL seviyelerinde olan bu sınırda yaşanan artış, hayat pahalılığının ulaştığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor.

Bu verilere göre, dört kişilik bir ailenin yoksulluğa düşmeden yaşayabilmesi için aylık en az 85 bin lira gelire sahip olması gerekiyor.

Konfederasyonun çalışmasında yer alan bir diğer çarpıcı veri ise gıda fiyatlarındaki değişim oldu. Haziran ayında gıda harcamaları:

Aylık bazda %4,08 oranında arttı.

Yıllık bazda ise %37,60’lık artış yaşandı.

Bu artışlar, enflasyonun dar gelirli vatandaş üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle sabit gelirli aileler için temel ihtiyaçlara erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor.

TÜRK-İŞ’in açıkladığı bu verilere göre mevcut asgari ücretin (17.002 TL), açlık sınırının dahi oldukça altında kaldığı görülüyor. Bu tablo, çalışan milyonlarca kişinin yoksulluk değil, artık açlık sınırında yaşadığını ortaya koyuyor.