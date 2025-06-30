İzmir Seferihisar'da orman yangını devam ediyor: Bir mahalle tahliye edildi!

İzmir’in Seferihisar ilçesi orman yangınıyla sarsıldı. Doğanbey Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Alevlerin yaklaşması üzerine Atatürk Mahallesi, güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Yangın, Doğanbey Mahallesi’nde ormanlık alanda başladı. Ekipler yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte alevler hızla Atatürk Mahallesi'ne yöneldi. Yangının mahalleye ulaşması üzerine yetkililer tahliye kararı aldı. Atatürk Mahallesi’nin boşaltılması için AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, mahalleye gelerek vatandaşların evlerini acilen boşaltmaları yönünde anons yaptı. Uyarıların ardından birçok vatandaş kendi araçlarıyla evlerinden ayrıldı. Tahliye esnasında Seferihisar ile Ürkmez arasındaki kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Mahalle sakini 72 yaşındaki Mehmet Ali Gümüş, yaşadıklarını Anadolu Ajansı muhabirine şu sözlerle anlattı: “Alevlerin yaklaşmasından dolayı jandarma ekipleri evleri tahliye etti. Ben de evimden ayrıldım.” Gümüş’ün sözleri, yangının mahalle halkı üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye çok sayıda arazöz gönderildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi tüm hızıyla sürüyor. Güvenlik ve yangın söndürme ekipleri, yangının kontrol altına alınması için seferber oldu.