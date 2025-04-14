Bıçak parası iddiası Dicle Üniversitesi'ni karıştırdı: Öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan bir öğretim üyesinin, bir hastadan ameliyat karşılığında “bıçak parası” talep ettiği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Üniversitenin açıklamasına göre, olayın kamuoyuna yansımasının ardından ivedilikle idari soruşturma başlatıldı ve ilgili öğretim üyesi görevinden uzaklaştırıldı.

"ETİK DIŞI DAVRANIŞA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Üniversite yönetimi, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Dicle Üniversitesi olarak sağlık hizmeti sunulan bir kurumda hiçbir şekilde etik dışı davranışlara, hasta haklarının ihlaline ya da kamu güvenini zedeleyici uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyeceğini bildiririz. Üniversite yönetimi olarak, sürecin hem idari hem adli boyutunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve benzer durumlara karşı sıfır tolerans politikamızın devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

DÜ Rektörlüğünce dün, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bir doktorun hastadan "bıçak parası" istediği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Öte yandan, hasta B.Ö tarafından, kendisinden bıçak parası istediğini öne sürdüğü DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. B.V.Ü. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.