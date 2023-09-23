Bilim ve Ütopya'dan İklim Çalıştayı!

Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye’nin gündemine girdiği günlerde Bilim ve Ütopya Dergisi, iklim konusunda önemli bir çalıştaya imza attı. Alanında uzman akademisyenler, küresel ısınma konusunda sunumlar yaptı, Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine değindi.

Bilim ve Ütopya'dan İklim Çalıştayı!
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Bilim ve Ütopya Dergisi, 21 Eylül'de "İklim Çalıştayı" düzenledi. Çevrimiçi yapılan çalıştayda "İklim değişikliği nedir? İklim insan eliyle değişir mi?" sorularına cevap arandı. Bilim ve Ütopya Genel Yayın Yönetmeni Cemil Gözel'in yönetttiği çalıştayda Paris İklim Anlaşmasının amaçları konusunda görüşler ortaya konuldu. Paris İklim Anlaşması'nın amacının "gelişmekte olan ülkeleri kontrol altına almak" olduğu vurgulandı.

Bilim ve Ütopya'dan İklim Çalıştayı

Prof. Dr. Doğanay Tolunay, konuşmasında böyle giderse dünyadaki 2 milyon türden 1 milyonu yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Tolunay, en büyük sorunun enerjideki özelleştirmelerden kaynaklarındığını vurguladı.

Doğanay Tolan Bilim ve Ütopya çalıştayında konuştu
Doğanay Tolunay İklim Çalıştayı'na katıldı.
- Rüzgar güneş enerjisi gerçekten çok çok önemli. 2060’tan sonra bu enerjilerin en azından yüzde 70’lere çıkacağına inanıyorum. Ama şu anda bizim daha çok enerjiye ihtiyacımız var. Sırf rüzgar ve güneş enerjisiyle olmuyor, yetmiyor. Türkiye özelinde en büyük sorunumuz enerjinin özelleştirilmesi. Bakın Türkiye'de elektrik enerjisinin yüzde 80’ni özel şirketler eliyle yürüyor. Bütün bu yenilenebilir enerji tesisleri tamamına yakını özel sektördür. Enerji arz güvenliği söylemlerini çok çok iyi değerlendirmek gerekiyor.

Doç. Dr. Metin Dam da gelişmekte olan ülkelerin finanse edilmesi gerektiğini ifade etti.

- Dünyayı kirleten gelişmiş ülkeler olduğu için, bugün gelişmekte olan ülkelere yardımcı olmak durumundalar. Gelişmekte olan Türkiye, Çin, Hindistan gibi ülkelere, küresel ısınmaya neden olan Avrupa ülkeleri ve ABD ülkelerin destek olması gerekiyor.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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