İklim Kanunu Türkiye için tehlike! Perinçek: İklim Kanunu Türkiye'nin sanayi ve tarımına zarar verir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İklim değişikliği kampanyalarının arkasında ABD’nin Yeşil Projesi olduğunu söyledi.

İKLİM KANUNU TÜRKİYE İÇİN TEHLİKE!

Gazeteci Kazım Yurdakul’un Youtube yayınına konuk olan Perinçek, ekonomisi çökmekte olan ABD’nin Yeşil Proje ile kendine yeni tüketim alanları açmaya çalıştığını belirtti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile vatandaşları, Hükümetin meclise sunmaya hazırlandığı yeni İklim Kanunu’na karşı mücadeleye çağırmıştı. Perinçek, söz konusu kanunun, Türkiye’nin tarım ve sanayisini hedef aldığını vurguladı.

Hükümetin sivil anayasa girişimini de değerlendiren Perinçek, belirsizliklere dikkat çekti.