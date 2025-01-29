Bilirkişi soruşturmasında Serhan Asker ve Seda Selek serbest bırakıldı

Gazeteciler Serhan Asker ve Seda Selek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışı çıkış yasağı getirilen iki isim, haftada bir polis merkezine giderek imza verecek. Barış Pehlivan hakkındaki karar ise henüz netleşmedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bilirkişi soruşturmasında Serhan Asker ve Seda Selek serbest bırakıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında gündeme gelen bilirkişi iddiaları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker dün gözaltına alınmıştı.

Bugün adliyeye sevk edilen Seda Selek ve Serhan Asker için savcılık, adli kontrol talep etti. Son Dakika haberine göre, hakim karşısına çıkan gazeteciler, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Barış Pehlivan hakkındaki kararın henüz kesinleşmediği öğrenildi.

Gözaltıların ardından Halk TV, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "Bu görüşmeyi kaydeden Barış Pehlivan değil. O sırada birlikte bulunduğu Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz'dur. O da bir gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır. Bu, planlanarak yapılmış bir kayıt değildir. Haber kaynağı arandığında, aranan kişinin doğru isim olduğu anlaşıldığında gazetecilik refleksi gereği kayıt başlatılmıştır. Görüşmenin hemen ardından yine gazetecilik refleksiyle açıklamalar, yayına verilmiştir. Yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'tır." ifadeleri kullanılmıştı.

İKİ İSİM DAHA İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında bugün saat 14.30 itibarıyla, görüşmeyi kayda alan Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve görüntülerin yayınlanmasına onay veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da ifadeye çağrıldı.

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