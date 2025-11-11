Bir haftadır aranıyordu! Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki Veysel’in cansız bedeni bulundu

Bir haftadır havadan ve karadan aranan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in cansız bedeni, evinden 10 kilometre uzakta bir su kanalizasyonunda, su motoru bırakmak isteyen çiftçiler tarafından bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Elazığ'da tarlalarını sulamak amacıyla bir kanalizasyona su motoru bırakmak isteyen çiftçiler, bir haftadır kayıp olarak aranan otizmli Veysel Bilen'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Çocuğun evinden 10 kilometre uzaklıkta su içerisinde bulunan cansız bedeni, olay yerine gelen ekipler tarafından çıkartıldı.

BİR HAFTA ÖNCE EVİNDEN ÇIKMIŞTI

Olay, bir hafta önce merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen, öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve mahalle sakinleri, Bilen'i tüm aramalarına rağmen bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu ihbarın üzerine AFAD, PAK, UMKE, jandarma ve polis ekipleri derhal bölgede bir arama çalışması başlattı. Ekipler, günlerce süren çalışmalarda hem havadan hem de karadan arama yaptı. Bir haftalık arama çalışmalarının sonucunda ise acı haber geldi.

ÇİFTÇİLER SU POMPASI BIRAKIRKEN FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Mollakendi beldesindeki çiftçiler, tarlalarını sulamak için Elazığ Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi kanalizasyonuna gitti. Çiftçiler, su içerisine pompa bırakmak isterken bir ceset ile karşılaştı ve durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, bulunan cesedin bir haftadır aranan otizmli Veysel Bilen'e ait olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından su içerisinden çıkartılan Bilen'in cansız bedeninin, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ
