Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna maçının biletleri ücretsiz olacak

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ukrayna'yı ağırlayacak olan Ümit Milli Futbol Takımı'nın kritik maçına girişler için bilet ücreti alınmayacağı açıklandı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu kapsamında 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da Ukrayna ile karşılaşacak. Bu müsabakanın biletlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu.

BİLETLER PASSO'DAN ALINACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama üzerinden alabilecek.

