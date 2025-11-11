Kastamonu’da 9 gündür kayıp olan Huriye Helvacı’dan da acı haber geldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 9 gün önce Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamamıştı.

Kayıp anne ve oğul için başlatılan arama çalışmalarından 9 günün sonunda peş peşe acı haberler geldi.

ÖNCE OĞLU, SONRA ANNESİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 9'uncu gününde ilk olarak 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın Köseali köyünde bir uçurumun kenarında cansız bedeni bulundu. Bu acı haberin üzerinden yaklaşık 3 saat geçtikten sonra ise anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.

Kastamonu'da sırra kadem basan anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeninin, oğlunun ölü bulunduğu yerin 200 metre ilerisinde bulunduğu teyit edildi.