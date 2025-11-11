MSB duyurdu: Türkiye’ye ait kargo uçağı Gürcistan’da düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda olan bir C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan hava sahasında düştüğünü duyurdu. Bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
MSB duyurdu: Türkiye’ye ait kargo uçağı Gürcistan’da düştü
Yayınlanma: Güncellenme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye ait bir kargo uçağının düştüğünü bir açıklama ile duyurdu. Bakanlık, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan söz konusu kargo uçağının Gürcistan sınırları içerisinde düştüğünü bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama, Bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı. Paylaşımda, uçağın tipi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır."

CHP hakkında kapatma davası talebi: Savcılık Yargıtay’a bildirimde bulunduCHP hakkında kapatma davası talebi: Savcılık Yargıtay’a bildirimde bulunduGündem
Bakanlık ifşa etti: O çay markasında yasa dışı madde kullanıldıBakanlık ifşa etti: O çay markasında yasa dışı madde kullanıldıSağlık
Milli Savunma Bakanlığı kargo uçağı uçak düştü
Günün Manşetleri
Türkiye’ye ait kargo uçağı Gürcistan’da düştü
CHP hakkında kapatma davası talebi
Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis talebi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Bakan Kacır, "GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi"nin açılışında konuştu
Doğu Perinçek’ten 10 Kasım mesajı
İlk günde 936 bini aşkın başvuru yapıldı
Kapalıçarşı’da milyonluk kara para operasyonu
Bahis soruşturmasında Eyüpspor başkanı dahil 4 isim tutuklandı
Bakan Uraloğlu Mısır'da Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu anlattı
Çok Okunanlar
Kredi kartı sahiplerine kötü haber: BDDK’dan gece yarısı yasağı! Kredi kartı sahiplerine kötü haber: BDDK’dan gece yarısı yasağı!
Bu iller dikkat! Bu iller dikkat!
Altın yeni haftaya rekorla başladı! Altın yeni haftaya rekorla başladı!
Balıkesir alarmda! Prof. Dr. Tüysüz: “Türkiye’de ilk kez görüyoruz” Balıkesir alarmda! Prof. Dr. Tüysüz: “Türkiye’de ilk kez görüyoruz”
Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıt fiyatlarında son durum!