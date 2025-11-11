MSB duyurdu: Türkiye’ye ait kargo uçağı Gürcistan’da düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye ait bir kargo uçağının düştüğünü bir açıklama ile duyurdu. Bakanlık, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan söz konusu kargo uçağının Gürcistan sınırları içerisinde düştüğünü bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama, Bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı. Paylaşımda, uçağın tipi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır."