Birkaç gündür haber alınamıyordu: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Perihan Saymaz, birkaç gündür haber alınamaması üzerine evinde ölü olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Saymaz’ın bir süre önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Birkaç gündür haber alınamıyordu: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Yalnız yaşayan 69 yaşındaki Perihan Saymaz, birkaç gündür kendisinden haber alınamayınca komşuları ve yakınları durumu fark etti. Yakınları ve komşuları, yaşlı kadının yalnız yaşadığı evine giderek kontrol etmek istedi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve polis ekipleri, Saymaz’ın evine gittiğinde, kadının hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Yapılan ilk incelemeler, Perihan Saymaz’ın birkaç gün önce hayatını kaybetmiş olabileceğini ortaya koydu. Sağlık ekiplerinin raporuna göre, yaşlı kadının ölümünden şüphe edilecek herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Perihan Saymaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Yaşlı kadının cenazesinin bugün öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Alaattin Mahalle Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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