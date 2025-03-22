Boks tarihinin unutulmaz şampiyonu Foreman 76 yaşında vefat etti

Boks dünyasının unutulmaz isimlerinden George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti. Efsanevi ağır sıklet şampiyonunun ölüm haberini ailesi, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Boks tarihinin unutulmaz şampiyonu Foreman 76 yaşında vefat etti
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George Foreman, 1968 Meksiko Olimpiyatları'nda ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazanarak boks dünyasına adını duyurdu. 1973 yılında profesyonel kariyerinin en büyük başarılarından birini elde eden Foreman, o dönemde yenilgisiz olan Joe Frazier’i ikinci rauntta nakavt ederek dünya ağır sıklet şampiyonu oldu. Bu zafer ona, The Ring ağır sıklet unvanını da kazandırdı.

1974 yılında Muhammad Ali ile yaptığı efsanevi "Rumble in the Jungle" mücadelesinde kariyerinin ilk yenilgisini aldı. 1977’de Jimmy Young’a kaybettikten sonra boksu bırakan Foreman, tam on yıl sonra sürpriz bir dönüş yaparak tekrar ringe çıktı.

Foreman, 1994 yılında 45 yaşındayken, 26 yaşındaki Michael Moorer’ı onuncu rauntta nakavt ederek ağır sıklet dünya şampiyonluğunu yeniden kazandı. Bu zaferiyle boks tarihinin en yaşlı ağır sıklet şampiyonu unvanını elde etti.

1997 yılında 48 yaşında profesyonel boksa veda eden Foreman, kariyerini 76 galibiyet (68’i nakavt), 5 mağlubiyet ile tamamladı.

Foreman, 2002 yılında The Ring dergisi tarafından son 80 yılın en iyi 25 dövüşçüsünden biri olarak seçildi. Aynı dergi, onu tüm zamanların en iyi dokuzuncu yumrukçusu olarak sıraladı. 2004 yılına kadar HBO’da 12 yıl boyunca yorumculuk yaparak boks analizleriyle de izleyicilerin karşısına çıktı.

Foreman’ın 12 çocuğu bulunuyordu. Bunlardan 5’i erkek, 7’si kızdı. Efsanevi boksör, tüm erkek çocuklarına "George" adını vererek sıra dışı bir geleneğe imza attı.

Boks dünyasında derin izler bırakan Foreman, ringdeki başarıları, azmi ve spor tarihine katkılarıyla daima hatırlanacak.

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