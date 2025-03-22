Türk turistlere müjde! Resmen onaylandı

Komisyon, uygulamanın geçtiğimiz yıl başarıyla hayata geçirildiğini ve iki ülke arasındaki turizm ilişkilerine olumlu katkı sağladığını belirterek, sistemin 2025 yılı boyunca devam etmesine izin verdi.

Karara göre, Ege Denizi'ndeki 12 Yunan adasını ziyaret etmek isteyen Türk turistler, 1 Nisan 2025 itibarıyla kapıda vize alarak giriş yapabilecek. Daha önce uygulamanın geçerli olduğu 10 Yunan adasına ek olarak, Patmos ve Semadirek adaları da kapsama dahil edildi.

kapıda vize uygulamasının geçerli olduğu adalar:

Midilli (Lesvos)

Sakız (Chios)

Sisam (Samos)

İstanköy (Kos)

Rodos

Meis (Kastellorizo)

Limni (Lemnos)

Leros

Kalimnos

Simi

Patmos (yeni)

Semadirek (yeni)

Avrupa Komisyonu, programın süresinin uzatılmasını hem Yunanistan hem de Türkiye açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Uygulamanın hem Yunan adalarındaki turizm sektörüne büyük fayda sağladığı hem de iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendirdiği vurgulandı.

Kapıda vize uygulaması sayesinde Türk turistler, Schengen vizesi almadan belirlenen Yunan adalarına giriş yapabilecek. Ancak bu vize yalnızca ilgili ada sınırları içinde geçerli olacak ve başka Schengen ülkelerine seyahat etmeye izin vermeyecek.

Türk vatandaşları, kapıda vize almak için seyahatlerinden önce Yunan makamlarına başvuru yaparak pasaport, biyometrik fotoğraf ve otel rezervasyonu gibi belgeleri ibraz edecek. Ayrıca belirlenen vize ücretini ödeyerek 7 gün süreyle adalarda konaklayabilecekler.

Yunanistan ve Türkiye arasında artan turizm hareketliliği göz önüne alındığında, kapıda vize uygulamasının yaz aylarında adalara olan ilgiyi artırması bekleniyor.