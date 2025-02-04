Bolu'daki otel yangını faciasında önemli gelişme: Yangın raporları tamamlandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müfettişlerin Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025’te, İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025’te tamamlayarak Bolu Valiliği’ne teslim ettiğini belirtti. Bolu Valiliği’nin ise raporları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiğini açıkladı.

21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da meydana gelen yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından iki Mülkiye Müfettişi görevlendirildi ve inceleme süreci başlatıldı.

Yerlikaya, yangına ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali bulunanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”